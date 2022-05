Cuba: forte esplosione in un hotel, ci sono diversi morti | FOTO E VIDEO

6 Maggio 2022 17:50

Al momento non si conoscono le cause che hanno provocato il tragico evento

Tragedia avvenuta pochi minuti fa a Cuba. I media locali riferiscono di una forte esplosione nei pressi dell’hotel Saratoga, di fronte al Campidoglio dell’Avana. Sarebbero tanti i morti rimasti sotto le macerie, ed al momento non si conoscono le cause dell’evento, che ha distrutto diversi piani dell’edificio. Sui social circolano le immagini del fumo provocato dall’esplosione. Immediatamente nella zona sono suonate le sirene dei vigili del fuoco e dei mezzi militari, turisti e residenti si sono invece recati sul luogo dell’esplosione per rimuovere i detriti con le proprie mani alla ricerca dei corpi.