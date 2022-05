Crotone, ufficiale: Modesto saluta. Ma c’è già il nuovo allenatore

29 Maggio 2022 15:58

Francesco Modesto non è più l’allenatore del Crotone, è arrivata anche l’ufficialità: già pronto il sostituto, Franco Lerda

Un anno soltanto, ma travagliato e “maledetto”. Dopo anni di grandi successi, è da poco terminata la peggiore stagione della storia recente del Crotone, retrocesso in C in seguito alla disastrosa annata cadetta. Il protagonista principale, mister Modesto, arrivato in estate per risollevare una squadra retrocessa dalla A, non è riuscito a ripetere le gesta – sempre in rossoblu – da calciatore. Esonerato e poi richiamato (breve interregno Marino), ha chiuso il suo rapporto definitivo proprio oggi.

La sua avventura era infatti considerata conclusa già da tempo. Nella giornata odierna, però, è arrivata anche l’ufficialità: “Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato Francesco Modesto dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra – si legge sul sito ufficiale dei pitagorici – Il club ringrazia l’allenatore per l’impegno profuso rivolgendogli un in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”. Il nuovo allenatore è già pronto: è quasi tutto fatto con Franco Lerda, che ritorna in casa Crotone a distanza di oltre 10 anni.