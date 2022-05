Crimea, Crosetto critica Stoltenberg: “profilo inadeguato. E quel nome…”

8 Maggio 2022 10:41

Crosetto su Twitter che ironizza in questo modo sul nome del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg

L’atteggiamento della Nato che prova a chiudere lo spiraglio di pace aperto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha generato la reazione degli esponenti politici. A criticare la posizione dell’Alleanza è stato Guido Crosetto. “Sarebbe stato utile avere come Segretario Generale della NATO una persona di profilo adeguato alla difficoltà del periodo. Invece oggi Stoltenberg (nomem omen) ha deciso di sostituirsi a Zelensky e parlare, in sua vece, di Crimea”, scrive Crosetto su Twitter che ironizza così sul nome del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

Stoltenberg, infatti, ha detto che la Nato ritiene che la guerra provocata dalla Russia in Ucraina non sarà risolta nel breve periodo, ma che Kiev la vincerà con l’aiuto dell’Alleanza Atlantica. Il segretario generale della Nato, in una intervista al quotidiano tedesco Die Welt ha ribadito che l’Alleanza è determinata ad aiutare l’Ucraina “anche se ci vorranno mesi o anni” per battere Vladimir Putin. L’esponente della Nato ha anche ribadito la volontà di “fare tutto il possibile” perché il conflitto non si espanda. Stoltenberg conclude che “l’Ucraina deve vincere questa guerra perché difende il suo territorio. I membri della Nato non accetteranno mai l’annessione illegale della Crimea. Ci siamo inoltre sempre opposti al controllo russo su parti del Donbass nell’Ucraina orientale”.