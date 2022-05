Messina, Maurizio Croce al mercato Sant’Orsola e via Palermo: “troppi problemi rimasti irrisolti”

19 Maggio 2022 13:15

Questa mattina, il candidato sindaco di Messina del centrodestra, Maurizio Croce, è stato protagonista di una visita ricca di spunti e scandita dal confronto con i commercianti del mercato Sant’Orsola sul viale Giostra. In seguito, Croce si è spostato sulla via Palermo, dove ha incontrato residenti ed esercenti della zona.

“Le condizioni del mercato Sant’Orsola – ha dichiarato Maurizio Croce – fanno emergere una situazione molto complicata. Ho toccato con mano la sofferenza emersa dalle parole di tanti commercianti. Un’esasperazione legata, in primis, al quadro economico generale, di cui le tante saracinesche abbassate sono la fotografia più nitida. È necessario programmare un tavolo di concertazione per ascoltare le esigenze di tutti i commercianti di quest’area, con l’obiettivo di difendere e tutelare gli interessi di ognuno. In molti angoli del mercato – ha proseguito il candidato del centrodestra – ho appurato un vero degrado strutturale. I mercatanti rivendicano la riqualificazione del plesso, come già avvenuto per il mercato Zaera. Ma non esiste, al momento, un progetto finanziato. Bisogna premurarsi affinché anche il mercato Sant’Orsola goda di una struttura di livello”.

Il tour mattutino del candidato sindaco, poi, si è spostato lungo la via Palermo: “La vocazione di questa parte di città è legata, storicamente, al commercio. Come mi è capitato in altri punti della città – ricorda Maurizio Croce -, anche in via Palermo esiste un evidente problema di viabilità ed organizzazione della sosta per le automobili. Quando un tema diventa ricorrente, giocoforza, si palesa una criticità organizzativa strutturale che riguarda l’intera città. Non aver lavorato per individuare le soluzioni a queste criticità è delittuoso, perché a pagare lo scotto sono i nostri concittadini che investono soldi, passione ed energia ogni giorno per riuscire ad arrivare a fine mese. Ma rimango ottimista: via Palermo – ha concluso Croce – resta vivace e attiva, una zona con un grande potenziale, pronta ad accogliere iniziative ed eventi che potrebbero interessare l’intera città”.