Giro d’Italia a Messina, il Comune per l’ultima riunione tecnico-operativa: “superare numerose criticità”

9 Maggio 2022 13:07

Giro d’Italia 2022 con arrivo a Messina della Vª tappa: l’esito dell’ultima riunione tecnico-operativa oggi a Palazzo Zanca

A soltanto due giorni dall’arrivo del Giro d’Italia a Messina, ci sono ancora alcune criticità che devono essere superate per assicurare la piena realizzazione dell’evento. Si è tenuta per questo motivo a Palazzo Zanca la riunione tecnico-operativa: presenti il Commissario Straordinario del Comune di Messina Leonardo Santoro e il Vice Commissario Francesco Milio. All’incontro hanno partecipato i componenti del Comitato Tappa, responsabili e rappresentanti dei Dipartimenti comunali interessati, dei Corpi di Polizia municipale e della Città metropolitana, e degli altri Enti e organizzazioni coinvolti; in collegamento via skype la dott.ssa Giusy Virelli di RCS Sport. La quinta tappa, prevista mercoledì 11 maggio con partenza da Catania, si concluderà con il traguardo in Via Garibaldi, i cui lavori al manto stradale sono iniziati circa una settimana fa.

L’incontro è stato indetto dal Commissario Santoro per definire tutte le procedure legate al Giro, rimuovendone le criticità per assicurare ogni intervento necessario ad un’efficace realizzazione della manifestazione ciclistica. “Nel tavolo tecnico di oggi – ha dichiarato il Commissario Santoro – tutte le componenti coinvolte sono state chiamate ancora una volta a dare conferma per quanto attiene alla risoluzione delle numerose criticità che spaziano dalla perfetta realizzazione dei lavori inerenti la pavimentazione stradale fino a garantire la sicurezza sanitaria dei corridori, degli addetti ai lavori e degli spettatori che seguiranno il Giro da dietro le transenne. A tutto ciò si lega anche la necessità di limitare al massimo la circolazione stradale e di conseguenza i disagi relativi alla viabilità. Per tale ragione è stato necessario chiudere le scuole anche al fine di evitare la sovrapposizione di ulteriori flussi veicolari che si sarebbero aggiunti a quelli legati all’ingresso in città dell’enorme macchina organizzativa del Giro d’Italia. Piazza Unione Europea già ospita una serie di iniziative collaterali, mentre il villaggio del Giro d’Italia è in fase di allestimento in Piazza Duomo e altre attività sono previste all’interno di Palazzo Zanca che mercoledì prossimo diventerà quartier generale per centinaia di giornalisti accreditati che consentiranno alla città di Messina una vetrina unica in ambito nazionale ed internazionale”.

Il Giro d’Italia, con arrivo a Messina, è giunto in città l’ultima volta il 10 maggio 2017 in occasione del 100° appuntamento della manifestazione internazionale con la quinta tappa Pedara-Messina, mentre il 6 ottobre 2020 è partito da Catania con arrivo della quarta tappa a Villafranca Tirrena. La città dello Stretto è chiamata a farsi trovare pronta per un evento che vedrà puntati i riflettori nazionali.