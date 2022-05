Un altro reggino su Rai 1: Cristian Bilardi (Mowgli) ai “Soliti Ignoti”

13 Maggio 2022 22:30

Ancora un reggino ai “Soliti Ignoti”: è il ballerino Cristian Bilardi, in arte Mowgli giovane ballerino già noto al pubblico per la sua partecipazione ad Amici 18

Un altro reggino su Rai 1, un altro reggino ai “Soliti Ignoti”. Negli ultimi mesi, infatti, spesso è capitato che ragazzi di Reggio Calabria partecipassero al programma condotto da Amadeus in prima serata. Dalla giornalista di Reggina Tv Flavia Zoccali a Paolo Bilardi dell’azienda agricola Bilardi. Questa sera, invece, è stata la volta di Cristian Bilardi, per tutti Mowgli, giovane ballerino già noto al pubblico per la sua partecipazione ad Amici 18. E infatti il ragazzo ha svelato al concorrente la sua identità, quella di campione italiano di break dance, esibendosi dopo la presentazione al pubblico.