Covid, si va verso la conferma dell’obbligo della mascherina in trasporti e ospedali anche d’estate. Le ultime

31 Maggio 2022 16:16

Covid, le parole del ministro della Salute Roberto Speranza sulle misure anti-Covid dopo il 15 giugno

Sulla possibilità che dopo il 15 giugno rimangano alcune misure anti-Covid come la mascherina sui mezzi di trasporto pubblico “sono tutte valutazioni ancora da compiersi, non c’è nessuna decisione già assunta“. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, a margine dell’evento a Roma all’Ambasciata di Francia ‘La Santé à l’avenir’, promosso dal club Santé Italie. Sulla decadenza del Green pass, sempre dal 15 giugno “le disposizioni ci sono già”.

Turismo, Garavaglia: “bene Speranza su stop green pass a stranieri”

Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, esprime “apprezzamento” per la decisione del ministro della Salute, Roberto Speranza, di non prorogare la richiesta di green pass agli stranieri in arrivo in Italia. “Una scelta quantomai positiva ed opportuna che mette gli operatori nazionali nelle condizioni di competere ad armi pari con i concorrenti europei, vista l’apertura della stagione estiva“, commenta il titolare del Turismo. “L’eliminazione delle restrizioni – prosegue Garavaglia – offrira’ nuovo ed ulteriore stimolo ai turisti stranieri di venire a visitare l’Italia“.

Covid, Ricciardi: “addio alle mascherine si può ma non sui mezzi di trasporto e negli ospedali”

Da domani niente Green pass per chi arriva in Italia dall’estero e, probabilmente, dal 15 giugno potremmo dire anche addio all’obbligo delle mascherine al chiuso. “Nessun problema, in questo momento possiamo allargare un po’ le maglie sui controlli. La situazione epidemiologica è abbastanza tranquilla e l’estate ci aiuta con la possibilità di stare molto all’aperto“. Anche se, per quanto riguarda le mascherine, “al chiuso bisogna continuare ad essere prudenti e gestire le protezioni. Non le toglierei sui mezzi di trasporto e in ospedale e nelle strutture sanitarie“. A dirlo all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. “Credo che dal 15 giugno – continua Ricciardi – la mascherina sui mezzi di trasporto rimarrà. Penso che seguiremo la Germania che ne ha prorogato l’uso fino settembre in questo ambito“. L’utilizzo in tutti i luoghi chiusi della mascherina, in ogni caso, “resterà fortemente raccomandato. Il fatto che non sia più obbligatoria non vuol dire che non serva. Significa che viene lasciata all’intelligenza e alla sensibilità dei singoli. Per quanto mi riguarda continuo a portarla“, conclude.