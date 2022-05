Covid: oggi in Sicilia 5.708 guariti e circa 3 mila nuovi casi positivi. Si svuotano gli ospedali, i DATI

5 Maggio 2022 16:13

Covid, il bollettino della Regione Sicilia di oggi 5 Maggio: il numero dei tamponi effettuati, dei ricoveri, dei contagi e dei guariti

Oggi, 5 Maggio 2022, in Sicilia 1 morto (la regione comunica che i decessi riportati oggi sono avvenuti: 3 il 4 maggio, 11 il 3 maggio, 1 il 2 maggio, 1 il 21 aprile, 1 il 31 marzo), 5.708 guariti e 3.263 nuovi casi positivi (la Regione comunica che 465 casi confermati comunicati in data odierna sono relativi a giorni precedenti al 04 maggio) su 23.486 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 13,89% dei tamponi.

Il contagio nelle singole province è così suddiviso:

Palermo 1.037

Catania 755

Messina 386

Trapani 372

Siracusa 353

Agrigento 325

Ragusa 262

Caltanissetta 202

Enna 50

Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 1.129.474 persone su 7.115.132 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 15,81%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 6,34 persone per ogni positivo.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Sicilia è di:

1.125.746 casi totali



10.663 morti

1.004.614 guariti

114.197 attualmente positivi

755 (-6) ricoverati in ospedale (0,61%)

42 (0) ricoverati in terapia intensiva (0,02%)

113.400 (-1.991) in isolamento domiciliare (99,29%)

Questa la situazione negli ospedali in Sicilia: 755 (-6 oggi) ricoverati in reparto con 42 (0) in terapia intensiva.