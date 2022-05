Cosenza, è ancora Serie B! Larrivey lancia i Lupi in un Marulla infuocato: Vicenza ribaltato e salvezza | VIDEO

20 Maggio 2022 22:35

La festa a Cosenza può partire: la squadra rossoblu ribalta l’1-0 di Vicenza dell’andata grazie alla doppietta di Larrivey e ottiene la salvezza

Ancora Serie B! Può partire la festa a Cosenza: i Lupi ribaltano il Vicenza nel ritorno del playout e ottengono la salvezza. Davanti ad un San Vito-Marulla infuocato e gremito, i ragazzi di Bisoli si esaltano e grazie a Larrivey ribaltano il risultato dell’andata in Veneto, con l’1-0 beffa maturato nel finale. Ma in Calabria è tutta un’altra storia ed El Bati, dall’alto della sua esperienza, si prende la squadra sulle spalle e mette a segno le due reti decisive che regalano la permanenza in cadetteria dopo una stagione con non poche difficoltà, ma conclusa in trionfo.

Il primo tempo si chiude in equilibrio ma è nella ripresa che tutto cambia: a pochi secondi dall’avvio del secondo tempo, il Cosenza mette la freccia, accelera e va in porta, con il colpo di testa respinto da Contini, ma sui piedi dell’attaccante ex Cagliari, che deve solo mettere dentro e fissare l’1-0. La reazione del Vicenza non c’è, mentre Caso e compagni si esaltano e, in occasione di un piazzato, conquistano un calcio di rigore, che sempre Larrivey realizza perfettamente spiazzando il portiere. Rimane ancora mezz’ora, ma gli ospiti non ci sono, frastornati dal tremendo uno-due. Coi cambi giusti, con la calma, con un pubblico entusiasta, il Cosenza può gestire e, alla fine, esplodere di gioia. Finisce 2-0 e per i Lupi sarà ancora Serie B. Grande festa allo stadio, come si può evincere dai due video in basso, in cui i tifosi cantano ed esultano insieme alla squadra.