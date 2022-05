Cosenza, mister Bisoli mantiene la promessa: in bici verso il Santuario di San Francesco di Paola

21 Maggio 2022 16:05

L’allenatore del Cosenza Pierpaolo Bisoli mantiene la promessa e, dopo la salvezza ottenuta coi Lupi ieri sera, si è messo in sella per raggiungere il Santuario di San Francesco

“Se salvo il Cosenza vado in bicicletta al Santuario di San Francesco“. Lo aveva dichiarato qualche settimana fa Pierpaolo Bisoli, allenatore dei Lupi. E le promesse, si sa, si mantengono. Tra l’altro, da queste parti, è fatto comune. Qualche anno fa era stato infatti Davide Nicola, tecnico del Crotone, ad andare in bici fino a Torino, facendo fede a quanto dichiarato in caso di salvezza del Crotone in Serie A. Adesso è Bisoli, arrivato in corsa in terra bruzia, a mettersi in sella per raggiungere il Santuario di San Francesco di Paola, il giorno dopo il 2-0 al Vicenza nel ritorno dei playout che ha sancito la permanenza dei rossoblu in cadetteria.