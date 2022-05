Cosenza piange Franco Lanzino: morto il papà di Roberta, uccisa nel 1988

8 Maggio 2022 12:02

Il cordoglio del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto

“Il post che non avremmo mai voluto scrivere. Addio Presidente. La Camera ardente per l’ultimo saluto a Franco Lanzino sarà allestita nella sede della Fondazione “Roberta Lanzino” per volere dell’amata moglie Matilde e dei figli che Franco adorava. Oggi si è spenta una luce in terra e si è accesa una stella nel cielo”. Sono queste le parole riportate in un post apparso sulla pagina Facebook della Fondazione Roberta Lanzino. Franco era padre di Roberta, la 19enne rimasta uccisa dopo uno stupro avvenuto il 26 luglio 1988. Grave lutto per la città di Cosenza, che si stringe intorno alla memoria di Franco e al dolore dei familiari.

Occhiuto: sincero cordoglio per scomparsa Franco Lanzino “È scomparso Franco Lanzino, presidente della Fondazione che porta il nome della figlia Roberta, uccisa barbaramente nel 1988. Con Roberta ho condiviso un anno di università, prima della sua morte. Il padre ha vissuto per onorare la sua memoria. Sincero cordoglio alla famiglia”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.