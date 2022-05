 Cosenza, gli infermieri di Nefrologia dell’Ospedale Annunziata si affermano a livello nazionale

15 Maggio 2022 13:53

Questa volta ad affermarsi sono gli infermieri dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia, dialisi e trapianto dell’Ospedale Annunziata di Cosenza, diretta dalla dottoressa Teresa Papalia. Al 40° Congresso della Società italiana infermieri di area nefrologica che si è tenuto a Rimini nei giorni scorsi, infatti, guidati dalla coordinatrice Infermieristica dottoressa Angela Greco, due infermieri cosentini hanno conquistato la ribalta nazionale: il dottor Giuseppe Ferraro è stato eletto all’unanimità capogruppo per la proposta di un documento-guida nazionale per l’informazione al paziente durante l’iter della immissione in lista di trapianto e il dottor Francesco Barci è stato confermato come referente regionale per le metodiche dialitiche.

“Nonostante le enormi difficoltà quotidiane, che alle nostre latitudini la pandemia ha ulteriormente aggravato – ha affermato la dottoressa Teresa Papalia, primario della Nefrologia di Cosenza – per fortuna c’è ancora chi conserva integre le proprie capacità motivazionali coniugando l’impegno lavorativo massimo con lo stimolo all’approfondimento scientifico e al confronto con altre realtà lavorative extra regionali“.

“Siamo orgogliosi di questi risultati – ha aggiunto Papalia – che sono anche espressione dell’impegno di tutti i componenti dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia, dialisi e trapianti, ma è doveroso rivolgere a questi professionisti e alla coordinatrice, per le sue capacità di motivare il personale infermieristico, un plauso e un incoraggiamento che oltre a spingerli a superare le immancabili difficoltà lavorative quotidiane li faccia guardare a un futuro prossimo con la speranza che anche da noi la meritocrazia trovi il giusto riconoscimento“.