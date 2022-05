Cosenza: a causa di lavori limitazioni al traffico sulla SS283

9 Maggio 2022 17:24

Cosenza: lavori da parte della Società Faddim srl per la realizzazione di due accessi a servizio dell’impianto di distribuzione carburanti

Per consentire i lavori da parte della Società Faddim srl, si rendono necessarie delle limitazioni al transito sulla strada statale 283 ‘Delle Terme Luigiane’, nel territorio comunale di Tarsia, in provincia di Cosenza. Le attività riguardano la realizzazione di due accessi a servizio dell’impianto di distribuzione carburanti ubicato al km 40,120. Nel dettaglio, a partire da domani e fino al 24 giugno 2022, sarà in vigore il restringimento della carreggiata destra dal km 39,470 al km 40,470 in direzione Sibari.