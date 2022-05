Corigliano Rossano, ufficializzato il gruppo consiliare di “Italia Al Centro”

24 Maggio 2022 12:22

Corigliano Rossano: Gennaro Scorza nominato coordinatore cittadino della città calabrese

Costituito ufficialmente a Corigliano Rossano il nuovo gruppo ‘Italia Al Centro’ che conta due consiglieri, Vincenzo Scarcello e Gennaro Scorza. “Nasce dalla collaborazione e dalla volontà di sposare il progetto del Presidente Giovanni Toti e del Senatore Gaetano Quagliariello. Sarà occasione per fare squadra, perchè il lavoro coordinato ripaga sempre, oltre i personalismi e a completo vantaggio del bene comune” ha commentato il consigliere comunale e segretario provinciale del partito Vincenzo Scarcello. Il consigliere Scorza è stato anche nominato coordinatore cittadino, importante ruolo nella terza città calabrese per popolazione. “Abbiamo deciso di costituire un gruppo nell’ambito della formazione politica nella quale troviamo naturale posizionamento e nella quale porteremo avanti il nostro impegno politico. Lavoreremo per il bene della città e confidiamo in un grande supporto di imprenditori, artigiani, cittadine e cittadini che ci indicheranno la strada giusta per far sì che Corigliano Rossano diventi di fatto l’esempio da seguire”. Queste le parole del consigliere Scorza. “Quello che si vuole rappresentare è una politica attiva che guarda con attenzione al territorio – sottolinea il coordinatore cittadino -, una politica supportata a livello regionale e nazionale, diventando parte integrante per la concretizzazione di progetti per il bene della collettività.”

Il gruppo consiliare infatti nasce lo stesso giorno in cui, dopo un incontro con il Presidente del Consiglio Draghi, viene ufficializzata al Senato la componente Italia Al Centro con capodelegazione il Senatore Paolo Romani. “Questa formazione centrista – ha dichiarato Giovanni Toti – continuerà ad appoggiare le politiche del Governo”. Continua quindi a crescere il radicamento sul territorio della nuova formazione politica che proprio in questi giorni sta lanciando la campagna di tesseramento e che promette di recitare un importante ruolo alle prossime elezioni politiche.