“Sanzioni per contrastare la criminalità”: a Foggia interverrà anche l’Avvocato del Foro di Reggio Calabria

20 Maggio 2022 15:20

Nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 maggio, presso l’Università di Foggia, si terrà un importante convegno sulle sanzioni amministrative per il contrasto alla criminalità organizzata. Una due giorni ricca e intensa, suddivisa nelle due sedute mattiniera e pomeridiana. Tra coloro che interverranno ci sarà anche Giacomo Falcone, Avvocato del Foro di Reggio Calabria che si occuperà della questione rimessa alla Corte Costituzionale in materia di interdittive antimafia in un ricorso dallo stesso patrocinato innanzi al TAR Calabria – Reggio Calabria.