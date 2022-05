15 Maggio 2022 15:58

Guerra in Ucraina, Orsini: “Conte coraggioso, L’Italia deve isolare il duo iper-bellicista Biden-Johnson e aprire una nuova strada per l’Europa”

Il docente Alessandro Orsini torna sulla questione inerente alla guerra scoppiata nel cuore dell’Europa. Sul suo profilo facebook scrive: “ci vuole molto coraggio politico per dire ciò che Giuseppe Conte (“no all’escalation militare, dobbiamo essere in prima fila per la pace”) dice a Formigli. Vorrei ringraziare di cuore Giuseppe Conte per tre motivi: 1) perché è il politico italiano più vicino alla cultura della pace tra i partiti maggiori; 2) perché sviluppa ragionamenti sulla guerra invece di limitarsi a ripetere che c’è un aggredito e un aggressore. Il che è moralmente doveroso perché un politico viene pagato per ragionare e non per insultare i privati cittadini via facebook. 3) perché è chiaro e non gioca con le parole. Che cosa deve fare l’Italia? Deve isolare il duo iper-bellicista Biden-Johnson e aprire una nuova strada per l’Europa. Non possiamo costruire per i nostri figli un futuro in cui l’Europa vive armata fino ai denti contro la Russia. Se piace a Biden, operi per creare una situazione di questo tipo tra il Messico e gli Stati Uniti, ma non tra l’Europa e la Russia. Se piace a Johnson, crei questa situazione tra Londra e l’Irlanda del Nord, ma non tra l’Europa e la Russia. Perché? Perché vorrei che la commissione europea difendesse il territorio in cui vivo e i suoi interessi così come la Casa Bianca difende il suolo americano e gli interessi americani. Sono convintissimo che l’Italia debba essere sempre riconoscente agli Stati Uniti per averci aiutati a liberarci dal nazi-fascismo, ma una cosa è la riconoscenza e una cosa è promuovere politiche per l’autodistruzione“, conclude Orsini.