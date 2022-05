20 Maggio 2022 22:09

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, Gioventù Nazionale Reggio Calabria: “orgoglio per il risultato di Mario Russo candidato con la lista Azione Universitaria, movimento politico universitario di centro-destra”

Il Coordinamento della Federazione Metropolitana di Reggio Calabria, nelle figure del Presidente Antonio Ciccone e del Vice Presidente Dario Zamuner, vuole esprimere “il sentimento di profondo orgoglio, per il risultato raggiunto alle elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, da Mario Russo, candidato con la lista Azione Universitaria, movimento politico universitario di centro-destra. Siamo molto contenti del lavoro svolto dai ragazzi di GN ed AU, sul territorio calabrese e reggino in particolare, che ha permesso di ottenere un risultato incredibile, avendo così la possibilità di essere rappresentati presso un organo nazionale come quello del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. Questo risultato dimostra che GN, c’è, e che è frutto di anni di duro e serio lavoro e di sinergia profusi dai tanti militanti che si sono spesi, al massimo delle loro possibilità, col preciso scopo di portare avanti le battaglie di tantissimi studenti, che da sempre hanno, e continuano a riporre in noi, la loro fiducia. Ringraziamo gli studenti universitari, che all’interno dell’Ateneo reggino, sono stati forza motrice, ed hanno permesso il raggiungimento di questo splendido traguardo. Certi dell’ottimo lavoro che andrà a svolgere il neoeletto Mario Russo, ci teniamo a ringraziare tutti coloro che hanno scelto di sposare la causa supportandoci e accompagnandoci in questa avventura. Con l’auspicio che questo sia solo l’inizio di molti altri traguardi che GN ed AU raggiungeranno, un grande in bocca al lupo a Mario Russo ed a tutti i ragazzi eletti“.