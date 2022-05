Congresso Territoriale Uiltucs Messina: “un messaggio forte in sostegno del settore turistico” | INTERVISTE

6 Maggio 2022 10:43

Congresso Territoriale Uiltucs di Messina: dalla città peloritana un forte messaggio in sostegno dei lavoratori del settore turistico, dei servizi e del commercio

Si è svolto, presso la location Villa Morgana di Ganzirri, il Congresso Territoriale della Uiltucs di Messina, la Categoria che rappresenta i lavoratori del turismo, del commercio e dei servizi. La partecipata assemblea congressuale è stata presieduta da Ivan Tripodi, segretario generale della UIL Messina. La relazione introduttiva è stata svolta da Francesco Rubino, segretario generale della Uiltucs di Messina, mentre le conclusioni, dopo un ricco ed appassionato dibattito, sono state tratte da Marianna Flauto, segretaria generale della UILTUCS Sicilia.

I temi posti alla base del dibattito congressuale hanno riguardato il rinnovo e il miglioramento dei contratti collettivi e dei salari, la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e la lotta contro ogni forma di precarietà, la campagna “Zero morti sul lavoro”, l’applicazione della clausola sociale negli appalti pubblici a completa tutela dei livelli occupazionali e il pieno riconoscimento della parità di genere nella partecipazione alla vita della Uiltucs. E’ stato evidenziato come il settore del turismo rappresenta un comparto dalle forti potenzialità sul vasto territorio della città metropolitana di Messina grazie all’immenso patrimonio culturale e naturalistico, gastronomico e balneare.

In tal senso appare necessario intervenire sulle istituzioni affinché il piano regionale del turismo favorisca la promozione del turismo sul territorio e rivolga la necessaria attenzione alle infrastrutture rendendo efficienti i trasporti su strada, via mare e via aerea, anche al fine di garantire ai lavoratori del turismo il prolungamento della stagionalità e la stabilizzazione occupazionale. Al termine dei lavori Francesco Rubino è stato rieletto all’unanimità segretario generale della Uiltucs messinese, mentre Vanessa Cardia e Carmelo Fede sono i componenti della nuova segreteria territoriale.