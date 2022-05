Confindustria Giovani Reggio Calabria: “urge ripristinare credibilità Università Mediterranea”

1 Maggio 2022 15:08

Confidustria Giovani di Reggio Calabria, nella figura del Presidente Salvo Presentino, chiede di cambiare rotta per costruire una nuova credibilità per l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Anche il Gruppo Giovani di Confindustria Reggio Calabria esprime profonda preoccupazione per lo tsunami che ha colpito l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Una preoccupazione motivata, così come sottolineano il Presidente Salvo Presentino unitamente al Consiglio Direttivo, dal fatto che il Gruppo Giovani aveva avviato la programmazione di alcuni progetti con la Mediterranea, progetti che avrebbero potuto realmente cambiare il rapporto tra l’impresa, l’Università e lo studente, dando a quest’ultimo una prospettiva diversa per il suo futuro lavorativo.

“L’Università – dichiara Presentino – è fondamentale per la crescita di un territorio ed i giovani devono poter credere in questa Istituzione che ha il compito di formare le nuove generazioni e di valorizzare i più meritevoli. Invece, i recenti fatti non fanno che demotivare i giovani che decidono di andar via dalla nostra terra, perché non credono di avere speranze, perché le posizioni aperte sono destinante ad “altri”, perché i meccanismi non cambiano”.

Una città ancora una volta colpita e messa alla prova. L’unica speranza è che si faccia urgentemente chiarezza, nel più breve tempo possibile, per cercare di restituire credibilità ad un’Università punto di riferimento per l’intera regione e non solo.

In attesa di ciò, proprio in qualità di giovani imprenditori, il Gruppo vuole rivolgere un appello alla componente studentesca: gli studenti, potenziali futuri collaboratori, dipendenti o, perché no, colleghi non devono sentirsi soli nella realizzazione dei loro obiettivi, non devono lasciarsi trascinare dall’idea di non avere prospettive in questa terra; è il momento di rilanciare, non di arrendersi e Confindustria Giovani è pronta a scendere in campo per sostenere il loro futuro!