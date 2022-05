Concerto di Vasco Rossi a Messina: tavolo tecnico a Palazzo Zanca

10 Maggio 2022 15:28

Messina: si è tenuto stamani a Palazzo Zanca un tavolo tecnico promosso dal Commissario Straordinario per affrontare tutte le problematiche connesse allo svolgimento del Concerto di Vasco Rossi in programma il prossimo 17 giugno allo stadio Franco Scoglio

Presenti il Commissario Straordinario del Comune di Messina Leonardo Santoro, i Vice Commissari Mirella Vinci e Francesco Milio e il Segretario Generale/Direttore Generale Rossana Carrubba, si è tenuto stamani a Palazzo Zanca un tavolo tecnico promosso dal Commissario Straordinario Santoro per affrontare tutte le problematiche connesse allo svolgimento del Concerto di Vasco Rossi in programma il prossimo 17 giugno allo stadio Franco Scoglio. Nel corso dell’incontro, al quale erano presenti rappresentanti delle società Partecipate e dei Dipartimenti comunali interessati con i rispettivi dirigenti, e gli organizzatori dell’evento, sono state individuate una serie di attività in corso e da compiere. Il Dipartimento Servizi Tecnici ha relazionato sulle attività poste in essere, Messinaservizi Bene Comune ha illustrato le attività in corso relative al ripristino delle torri faro, al gruppo elettrogeno e alle problematiche connesse all’efficientamento degli impianti. In merito agli aspetti tecnici sono in corso i lavori edili finalizzati alla messa in sicurezza dei locali che ospiteranno l’evento; in particolare tutti i cancelli esterni ed i tornelli. Si è discusso poi delle tematiche specifiche relative alle vetrate che perimetrano il terreno di gioco rispetto alle tribune e alla viabilità legata al concerto con particolare attenzione ai parcheggi e alla necessità di garantire all’esterno un servizio di protezione civile a supporto di tutti coloro che parteciperanno al concerto. Il Commissario Santoro ha rinviato ad un ulteriore tavolo tecnico da tenersi tra due settimane e, come da lui annunciato, “Si farà il punto sul completamento delle attività edili e di impiantistica. Ho richiesto al Dipartimento Mobilità Urbana la predisposizione di un apposito piano di gestione della viabilità esterna all’impianto Franco Scoglio e in quella sede si proseguiranno tutte le azioni finalizzate alla risoluzione della problematiche connesse per un efficace e sereno sviluppo dell’evento”.