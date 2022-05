Comune di Reggio Calabria in deficit, Ripepi fa i conti e tuona: “non ci sono giustificazioni”

22 Maggio 2022 10:31

“Il bilancio e i ‘conti della serva'”, scrive in una nota il Consigliere d’opposizione Massimo Ripepi che sul deficit del Comune di Reggio Calabria critica l’operato dell’assessore Irene Calabrò

Il Comune di Reggio Calabria torna in stato di deficit. La questione dipende anche dalla mancata approvazione del rendiconto di bilancio, non presentato entro i termini del 30 aprile, e questo riporta a galla le critiche avanzate dai Consiglieri di opposizione. “Si sono scomodati gli scienziati del nulla, ma per risalire al reale significato della situazione del bilancio comunale si rivela infallibile il ‘conto della serva'”, scrive in una nota Massimo Ripepi, che fa la conta del debito accumulato nel corso degli anni in cui ha governato l’amministrazione Falcomatà: “nel 2014 sono stati ereditati dai commissari prefettizi un debito certificato di € 87milioni; ha, poi, ottenuto, negli ultimi due anni, dal governo nazionale, trasferimenti di liquidità per complessivi € 90milioni, la cui specifica destinazione era quella di ripianare il debito del Comune di Reggio. Eppure, la mancata approvazione del bilancio previsionale entro il 30 aprile dell’anno in corso, ha fatto emergere l’ufficialità del significativo dato dell’ammontare del debito comunale a 267milioni, cui vanno aggiunti € 90milioni concessi dal governo negli ultimi due anni”.

Si tratta di € 357 milioni complessivi, e l’assessore Irene Calabrò “non può più tromboneggiare, come ha fatto a settembre scorso, di recupero della perduta credibilità nei contesti ministeriali – scrive il Consigliere Ripepi in una nota – ; men che meno può continuare a vaneggiare su colpe delle precedenti amministrazioni; né può tentare di giustificare l’analfabetismo gestionale del team di cui fa parte consolandosi con le stesse criticità che graverebbero su altre realtà territoriali. Se ha fatto “i conti della serva”, la presunzione dell’assessore Calabrò la si coglie tutta nella speranza che il Ministero delle Finanze produca un altro “aiutino”: una sorta di 18 politico con tanto di calcio nel sedere, visto che la faccia, l’amministrazione comunale, l’ha già persa da anni ed è fotografata dalla trasformazione di due attrattori della Città, il Lido Comunale ed il Tapis Roulant, in altrettante discariche accessibili allo sconcerto dei concittadini e allo sbigottimento dei turisti”.

Quelli emersi dalle condizioni del bilancio, sono “numeri vertiginosi” che secondo Massimo Ripepi “non trovano corrispondenza né giustificazione nei servizi offerti ai cittadini e fanno ripiombare l’Ente in uno status di deficit strutturale che comporta gravissime limitazioni di spesa, con intuibili e nefaste conseguenze in termini di preclusioni sulle assunzioni e sugli investimenti, finendo per rendere asfittica una città che ha già pagato un dazio pesantissimo all’incapacità dell’amministrazione di programmarne il futuro. In questo quadro a tinte fosche, i Reggini sono costretti a sorbirsi le spericolate ed offensive dichiarazioni di chi ancora dà i numeri dopo essere stato già bocciato persino dai ‘conti della serva!'”.