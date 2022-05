Comunali Messina, è scontro Previti-Totaro: “becero commento sessista” | VIDEO

5 Maggio 2022 12:46

Una battuta del dott. Totaro non è piaciuta all’ex vicesindaco di Messina Carlotta Previti, che ha proseguito la discussione anche sui social

“Capisco il motivo per cui Federico Basile manda Carlotta Previti perché, oltre ad essere una bella donna, è attraente e attira molto. Ha attirato anche te come conduttore, l’hai fatta parlare più di tutti, ha sforato tutti i temi. E bene ha fatto, perché ha portato acqua al proprio mulino”. E’ questo il commento del dott. Salvatore Totaro, candidato sindaco alle prossime elezioni Comunali di Messina, che sta facendo discutere in queste ultime ore. Una battuta non digerita dall’ex vicesindaco Carlotta Previti che, nel corso di una trasmissione in cui erano entrambi invitati, ha presto replicato: “io non sono stata invitata qui perché attraente o attrattiva, ma perché sono stata il vicesindaco dell’ultima amministrazione targata Cateno De Luca. Sicuramente se mi è stato concesso più del tempo è perché ho delle cose da dire, contrariamente a lei che quando parla esterna delle banalità che davvero la città non merita. Devo anche dire che non gradisco essere chiamata Carlotta, ma dott. Previti visto che io non la conosco e la chiamo dott. Totaro”.

Lo diatriba è tutt’altro che risolta. Anzi, è proseguita sui social. Su Facebook, infatti, Carlotta Previti ha pubblicato il video del momento in cui c’è stata la discussione con il dott. Totaro ed ha commentato: “un candidato a sindaco ha sottolineato il mio genere e aspetto fisico come unico motivo della mia presenza al dibattito. Di fronte alla mia reazione mi ha definita “ignorante”. Quello che all’apparenza potrebbe sembrare un complimento cela un becero commento sessista. Non avrebbe mai detto ad un suo collega uomo: “sei qui e ti fanno parlare solo perché sei attraente”. Reagirò sempre per difendere i diritti della mia città maltrattata per anni e tutte le donne vittime di una presunta superiorità maschile”.