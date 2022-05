Elezioni Comunali, Arbuse e “Amo Messina” a sostegno di Basile: “vogliamo tradurre parole in fatti”

14 Maggio 2022 12:35

Presentata ieri la candidatura di Silvano Arbuse nella lista “AMO MESSINA”, a sostegno di Federico Basile

“Amo Messina: un binomio, verbo e nome di città, spesso accostati, purtroppo altrettanto spesso “abusati” ma noi vogliamo, con queste amministrative, che diventino una realtà. “Amare Messina” non deve restare un enunciato astratto ma deve tradursi in fatti e questo può avverarsi solo grazie a una buona amministrazione”. E’ questo il principio base del candidato consigliere comunale Silvano Arbuse, che ieri durante la presentazione della lista a sostegno di Federico Basile ha aggiunto: “voglio dimostrare che ciò che mi sta a cuore è solo il bene della città e la mia fedeltà ai principi cui ho sempre creduto. E’ facile parlare di buoni propositi su come governare la città ma pochi sono quelli che lo fanno davvero, e per me Basile rappresenta l’ideale di buon amministratore. D’altronde oggi è sotto gli occhi di tutti che il centrodestra e il centrosinistra coincidano, per cui l’unica alternativa valida per Messina è Basile, che può proseguire l’operato iniziato da De Luca”.

Al fianco di Arbuse, ieri, c’erano lo stesso Federico Basile, Cateno de Luca e Nino Germanà. Quest’ultimo ha ribadito il coraggio di Arbuse di rompere con la destra messinese, credendo nel progetto di Basile. Sulla scelta coraggiosa di Arbuse, si è soffermato anche il leader di Sicilia Vera, De Luca: “quella di Silvano Arbuse è una candidatura strategica, perché ha scardinato dei meccanismi che avrebbero tradito le aspettative dei messinesi del centrodestra, dimostrando di essere coerente con i suoi valori. Con lui abbiamo voluto fare una scommessa per il bene della città. L’obiettivo adesso è vincere al primo turno e le premesse ci sono tutte grazie alla qualità dei candidati. Basile è l’uomo giusto perché ha lavorato in silenzio in questi anni da direttore generale del Comune, portando avanti la complessa macchina amministrativa, con grande impegno, determinazione e competenza”.

“Cateno De Luca – ha commentato Federico Basile – mi ha fatto capire che quando si vuole ottenere un risultato, basta lavorare e impegnarsi per ottenerlo”. “Per me impegno, lavoro, sono le costanti necessarie per raggiungere un obiettivo – dice Silvano Arbuse – e se a questi si aggiunge anche lo spirito di partecipazione, l’entusiasmo di contribuire al buon governo di una città che ha tutto per meritare di crescere sotto ogni aspetto, sono certo che toccheremo la vetta. Siamo all’inizio di una straordinaria avventura politica che coinvolge tanto noi quanto i cittadini perché noi “amiAmo Messina”.