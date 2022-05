Classifica generale Giro d’Italia, Lopez perde la maglia rosa: Pozzovivo 5°, vola Nibali! 

21 Maggio 2022 17:27

La 14ª tappa del Giro d’Italia rivoluziona la classifica generale: Carapaz soffia la maglia rosa a Lopez, Pozzovivo sale in 5ª posizione, Nibali entra in top 10

Grande spettacolo nella tappa da Santena a Torino, 14ª frazione del Giro d’Italia. Le salite di Superga e della Maddalena, da percorrere due volte, mettono in seria difficoltà tanti dei protagonisti, fra i quali Juan Pedro Lopez costretto a lasciare la maglia rosa. Il successo di Yates non incide sulla classifica generale che cambia padrone: il nuovo leader è Richard Carapaz davanti a Hindley e Almeida. Immenso Domenico Pozzovivo, 5° all’arrivo e 5° anche in classifica generale. Entra in top 10, all’8° posto, Vincenzo Nibali che sull’Inferno della Maddalena regala un grande spettacolo.

Classifica generale Giro d’Italia

1) Richard Carapaz 58H 21′ 28”

2) Jai Hindley 7”

3) Joao Almeida 30”

4) Mikel Landa Meana 59”

5) Domenico Pozzovivo 1’01”

6) Pello Bilbao Lopezz de Armentia 1’52”

7) Emanuel Buchmann 1’58”

8) Vincenzo Nibali 2’58”

9) Juan Pedro Lopez Perez 4’04”

10) Alejandro Valverde 9’06”

13) Wilco Kelderman 10’34”

17) Simon Yates 18’44”

18) Bauke Mollema 19’57”

22) Giulio Ciccone 23’34”