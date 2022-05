Cinquefrondi, sindaco e giunta finanziano con le indennità opere pubbliche e sociali

7 Maggio 2022 15:25

Questa sera verrà inaugurata una nuova illuminazione della Torretta Civica, simbolo di Cinquefrondi, e della scalinata della Chiesa Matrice. I materiali ed i lavori sono interamente finanziati dal Sindaco e dagli Assessori. “Come avevamo preannunciato -c’è scritto in una nota– i fondi che il Governo ha mandato al Comune per le indennità della Giunta, li utilizzeremo per la collettività e questo è solo il primo “regalo” che faremo al Popolo di Cinquefrondi. Giova ribadire che, qualora non avessimo fatto la “tanto incriminata” delibera, questi soldi a Cinquefrondi non sarebbero mai arrivati. Così come è utile ribadire che la Legge Nazionale prevede che questi fondi vengano destinati “esclusivamente” per gli Amministratori”, conclude la nota.