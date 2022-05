Cinequartiere a Messina, Cacciotto: “rassegna cinematografica all’aperto, gratuita e itinerante”

16 Maggio 2022 11:18

L’idea di Alessandro Cacciotto: portare una rassegna cinematografica all’aperto, gratuita e itinerante a Messina

Da giorni tiene banco l’argomento villaggi, quartieri, periferie e la loro centralità nel contesto complessivo della città di Messina. “Da sempre ritengo – dichiara Alessandro Cacciotto – consigliere della terza Circoscrizione e candidato alla Presidenza della Terza Circoscrizione, che i quartieri, le periferie, i villaggi, siano il cuore pulsante della città. Guardando alla bella stagione, ormai di fatto iniziata, alla gente, all’aspetto sociale, umano, culturale, ricreativo, ludico, si potrebbe creare, in ogni Villaggio e/o Quartiere (per competenza nell’ambito della Terza Circoscrizione) un cartellone itinerante di cinema all’aperto, il cosiddetto “Cinequartiere”: una rassegna cinematografica all’aperto, gratuita e itinerante. L’obiettivo – dichiara Cacciotto, che in altre occasioni ha proposto il tema – è quello di animare i vari quartieri di Messina e tornare a incontrarsi nei luoghi della socialità del territorio. Garantire momenti di svago a chi, anche a volte per difficoltà economiche, momenti di svago non li ha. I luoghi per allestire il Cinequartiere ci sono e sono di facile reperimento; dall’Arena di Villa Dante ai cortili delle scuole passando dalle piazze. Il Cinequartiere è solo uno degli esempi di come un villaggio, un quartiere, una periferia, possa riscoprire se stessa, attorno ad un film all’aperto, con la “classica gassosa” e “calia” in mano, con giovani e meno giovani chiamati ad un confronto generazionale, seduti sotto lo stesso cielo stellato in una calda serata d’estate“.