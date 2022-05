Mondiali Qatar, l’Ecuador rischia l’esclusione dopo le accuse del Cile. L’Italia ha speranze? La situazione

12 Maggio 2022 16:36

Il Cile accusa l’Ecuador, che rischia di rimanere fuori dai Mondiali in Qatar per aver fatto giocare un calciatore che risulterebbe colombiano e nato in altra data. E l’Italia può sperare nel ripescaggio? Il punto

L’Ecuador rischia di rimanere fuori dai Mondiali in Qatar di fine anno. Dopo l’Iran, un altro caso ha travalicato i confini continentali arrivando fino alle orecchie della Fifa. A mettere la pulce nell’orecchio è stato il Cile, altra Nazionale sudamericana. Il motivo? Byron Castillo, difensore ecuadoriano. O forse no. Secondo il Cile, infatti, Castillo non è ecuadoriano ma colombiano e sarebbe nato in un’altra data rispetto a quella presente nel certificato di nascita. Le carte presentate dalla Federazione cilena alla Commissione Disciplinare della Fifa rivelerebbero questo: nascita in Colombia e tre anni in più di quelli segnalati sui documenti. Lo riferisce il New York Times, che ha visionato le carte. Il problema risiede nel fatto che il calciatore in questione è sceso in campo diverse volte con la Nazionale ecuadoriana. “Alla Commissione Disciplinare sono state presentate delle accuse circa la possibile falsificazione degli atti che conferiscono la nazionalità ecuadoriana al giocatore Byron David Castillo Segura, nonché l’eventuale il mancato rispetto da parte di detto calciatore dei criteri di convocazione per partecipare a otto partite di qualificazione della Coppa del Mondo 2022 in Qatar”, recita la nota della Fifa.

Le accuse del Cile all’Ecuador

“Abbiamo inviato una denuncia alla Commissione Disciplinare della Fifa nei confronti del giocatore Byron David Castillo Segura e della Federcalcio ecuadoriana, per uso di falso certificato di nascita, falsa dichiarazione di età e falsa nazionalità del giocatore. Ci sono innumerevoli prove che il giocatore sia nato in Colombia, nella città di Tumaco, il 25 luglio 1995, e non il 10 novembre 1998, nella città ecuadoriana del generale Villamil Playas”, è quanto scrive invece il Cile nel suo comunicato. La Nazionale di Sanchez e Vidal ha intenzione di chiedere i 3 punti a tavolino a tutte le avversarie dell’Ecuador nelle gare in cui c’era Castillo in campo. Così verrebbe ridisegnata la classifica e difatti avvantaggerebbe il Cile stesso, nonostante sia arrivato settimo nel girone di qualificazione. Questo perché chi si trova sopra, Perù e Colombia, ha giocato contro l’Ecuador, ma Castillo non figurava nella lista dei convocati, quindi lo stesso Cile scavalcherebbe le due sopracitate e avrebbe vantaggi notevoli in fatto di qualificazione al Mondiale. Discorso diverso, ma comunque penalizzante per l’Ecuador, nel caso in cui lo stesso venisse automaticamente relegato all’ultimo posto, in quanto tutte le Nazionali scalerebbero di una posizione.

L’Ecuador respinge le accuse

Da par suo l’Ecuador, per bocca della Federazione, ha respinto le accuse: “Respingiamo in maniera secca le false voci su Castillo che ha affermato essere un cittadino ecuadoriano in senso legale e sportivo – si legge su Twitter – Respingiamo categoricamente ogni tentativo da parte di chi cerca di evitare la nostra partecipazione al Mondiale in Qatar, che è stata legittimamente ottenuta sul campo”.

Quali sono le speranze di ripescaggio dell’Italia?

E l’Italia? L’Italia viene sempre chiamata in causa, in queste situazioni. Nel nostro paese in primis, ovviamente, perché il mancato accesso al Mondiale brucia ancora a distanza di qualche settimana. False speranze erano state alimentate quando ci fu il “caso Iran” e false speranze sembrerebbero esserci anche adesso. Anzi, con la classifica rivoluzionata a seguito del sistema sopracitato, come detto a trarne vantaggio sarebbe il Cile. Solo in caso di esclusione vera e propria, che non sembra essere però presa in considerazione (sempre ipotizzando che l’Ecuador venga ovviamente penalizzato), entrerebbero in gioco altri meccanismi. E in questo caso il regolamento Fifa lascia spazio a tante interpretazioni. “Se una qualsiasi associazione si ritira o viene esclusa dalla competizione, la FIFA deciderà sulla questione a sua esclusiva discrezione e intraprenderà qualsiasi azione si ritenga necessario”, si legge nell’articolo 6. Media non italiani riferiscono, forse anche per via di questo articolo, la possibilità che possa essere ripescata la Nazionale nella migliore posizione del Ranking. Tra le escluse, appunto, l’Italia. Ma è ipotesi remota, remotissima, nulla.