“Ciavuri e Sapuri”, cinque giorni per immergervi a Lipari nei prodotti di una ventina di aziende agroalimentari

31 Maggio 2022 15:26

E’ in arrivo la Prima Edizione di “Ciavuri e Sapuri”, una mostra di specialità del gusto che caratterizzano i talenti artigiani di tutta la Sicilia alle Isole Eolie per tutti i gusti

Eccellenze siciliane su un palcoscenico naturale privilegiato e a confronto in uno dei lungomare più affascinanti delle Isole Eolie per salutare l’inizio del mese di giugno con cinque giorni di navigazione sul cibo e su ciò che lo accompagna: tra condimenti indispensabili come l’olio e il pane e l’alleato fedelissimo – il vino. La manifestazione “Ciavuri e Sapuri” (dal dialetto musicale “Profumi e Sapori”), alla sua Prima Edizione ed incentrata sulle prelibatezze dell’agroalimentare siciliano, avrà luogo dal 1° al 5 giugno nella piazza di Marina Corta – Lipari (dalle ore 16 fino alle 23 il 1° e il 2 giugno, dalle ore 16 alle 24 venerdì 3 e sabato 4, solo domenica 5 giugno dalle ore 10 alle 17) ed ospiterà una fiera che valorizza il settore delle materie prime del gusto reclutando diciotto aziende (più l’area Cna istituzionale), scelte dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola – Media Impresa Sicilia che guarda all’alta qualità della propria platea associativa. La cinque giorni ha ottenuto il contributo della Regione Siciliana e il Patrocinio del Comune di Lipari ed è organizzata dal Coordinamento della Cna Sicilia, in collaborazione con EuroFiere e in partnership con Eolian Village. I protagonisti che hanno risposto alla chiamata del rilancio e dell’elogio dei prodotti della regione siciliana sono tutti iscritti alla Associazione di Categoria e sono anche titolari di aziende di enorme levatura, provenienti dalle diverse angolazioni cittadine della Trinacria. L’evento si svolgerà per stimolare ed attrarre sempre più turisti sulla principale delle Isole Eolie ma anche per ospitare un summit della Direzione regionale e nazionale della Cna. Questo sarà un trampolino di lancio su quello che avverrà a fine settembre a Taormina, in vista dell’Assemblea Nazionale della Cna e in tema di bontà enogastronomiche. Ad essere testimoni venerdì 3 giugno di questa interessante “reunion” di questo primo evento esclusivo alle Eolie sarà il Segretario Nazionale Cna Agroalimentare Gabriele Rotini, il Segretario Regionale Cna Sicilia Piero Giglione, il Presidente regionale Cna Nello Battiato e il Segretario provinciale di Palermo Cna Giuseppe Glorioso e il Segretario regionale Cna Agroalimentare Tindaro Germanelli e tutta la Presidenza regionale (i responsabili delle singole province siciliane). Prevista l’intervento dell’Assessore regionale alle Attività Produttive Girolamo Turano e del Sindaco uscente del Comune di Lipari Marco Giorgianni. “È una vetrina importante nella quale la Cna – afferma il Segretario regionale della Confederazione, Giglione – ha prontamente creduto, investendo risorse ed energie per promuovere il territorio siciliano nel segno delle eccellenze enogastronomiche. Lavorare in sinergia con le Istituzioni è un passaggio fondamentale se vogliamo creare un percorso virtuoso per lo sviluppo della nostra economia”.

Le realtà produttive coinvolte si collocheranno con la propria “casetta” espositiva sullo scenografico fronte mare del Porto di Marina Corta e potranno mettere in mostra la loro apprezzatissima merce che spazia dall’arte panaria e pasticcera alle etichette delle tenute vinicole e dei loro oleifici, fino agli aromi di cucina. In dettaglio ci saranno: a rappresentare Palermo “Consorzio Feudo Mondello” con la pasta secca, dal Comune di Marineo (PA) “Cantine Buceci”, dal Comune di Baucina (PA) “Azienda Agricola Capra Murciana” con i suoi formaggi caprini, da Partinico “Cantine Tola” con le referenze di punta, il Birrificio di Cinisi (PA) “Bruno Ribadi” e la parte dolciaria destinata ai cannoli e prodotti forno dalla Piana degli Albanesi (PA) con “Aura Snc”; a rappresentare Messina “Cantine Amato” di Piraino con il vino Mamertino Doc, “Azienda Agricola Cappello” con la tipicità della Provola Basicò, “Don Calò” (San Teodoro sui Nebrodi) con le confetture, pesti e paté e “Salumificio Pintaudi” di Sant’Angelo di Brolo; la postazione di Catania sarà occupata dai prodotti del Pistacchio Dop di Bronte di “Spitaleri Carmelo”, Siracusa, dal Comune di Rosolini, sarà dedicata nel suo stand ai prodotti forno e dolci di “Aruci”; da Leonforte Enna, le specialità dei “Sughi del Principe” con le conserve, sughi, pesti, gelè e confetture; ancora Ragusa con il cioccolato modicano e le carote di Ispica di “Distefano Conserve”; Caltanissetta porterà in alto il nome del “Torronificio Geraci” di Giuliana Geraci; a rappresentare Agrigento la “Pasticceria Latino” da Aragona con prodotti forno, dolci e creme spalmabili e “Sapori di Regalpetra” da Racalmuto con il sale aromatizzato e le spezie; non ultima di importanza, Trapani dal Comune di Valderice con olio e conserve di “Spezia Antonio”.