Chiude la storica libreria Feltrinelli della Galleria Sordi di Roma

31 Maggio 2022 15:01

Roma: la libreria Feltrinelli, una delle più grandi d’Italia, chiuderà i battenti

In concomitanza con la ristrutturazione di giugno della Galleria Alberto Sordi di Roma, la libreria Feltrinelli, una delle più grandi d’Italia, chiuderà i battenti. Secondo quanto apprende l’agenzia Dire, la casa editrice potrebbe spostarsi su altre zone della Capitale meno costose per quanto riguarda il costo degli affitti. E’ cosa nota che il centro storico di Roma, colpito prima dalla crisi economica e poi da due anni di pandemia, si sta trasformando sempre di più in un centro commerciale di lusso, con l’inevitabile conseguenza che le librerie non riescono ad avere un’identità forte e perdono pubblico. Non è un caso che la stessa Feltrinelli due anni fa decise di chiudere la libreria International di via Vittorio Emanuele Orlando e quella di via Giovanni Pierluigi da Palestrina, all’angolo con Piazza Cavour. Lo stesso ragionamento fatto dal gruppo Libraccio, che nell’ultimo anno ha ristrutturato e rilanciato in chiave modernariato la storica sede di via Nazionale, aprendo due librerie di quartiere, in via Appia Nuova e in via Chiana. I lavoratori della Galleria Alberto Sordi, circa una ventina, saranno riassorbiti nelle altre librerie della casa editrice, in attesa delle decisioni sul futuro delle sedi. Certo è che per i lettori romani la chiusura della Galleria Sordi è un altro duro colpo.