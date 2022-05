Reggina, le voci su investitori interessati si moltiplicano. E Pedullà rimarca: “sicuri che non ci sia nessuno?”

5 Maggio 2022 13:36

Ancora voci e indiscrezioni relative a possibili incontri, declinati, mentre per il Presidente della Reggina Luca Gallo non c’è nessun imprenditore interessato. Chi ha ragione? E’ quello che si domanda la piazza, così come anche Alfredo Pedullà

La Reggina domani gioca l’ultima partita del campionato 2021-2022, ma pare che non interessi a nessuno. E ci sta, considerando che il torneo è finito ampiamente da settimane, per gli amaranto. Tutto il tempo che la società aveva per pianificare per tempo il futuro, visto che sul campo si è concluso anzitempo, lo sta però dilapidando. Anzi, difatti, lo ha già dilapidato. Stellone aveva dato disponibilità a proseguire già settimane fa e ci sarebbe stato il giusto tempo per programmare e anticipare la concorrenza, oltre ad evitare sgradite sorprese. Ma dopo le certezze espresse pubblicamente, prima di Como anche il mister ha tentennato. E mentre con Taibi assicuravano un accordo che già c’era, il Presidente lasciava il contratto sulla scrivania. Allo stesso modo, la proprietà conferma e ribadisce una prosecuzione con il DS, a differenza dell’incertezza di quest’ultimo. Nei giorni scorsi abbiamo già evidenziato questa incongruenza nelle dichiarazioni tra la dirigenza e i tesserati, che ha portato a un nulla di fatto. Le decisioni arriveranno dopo Brescia, quindi da sabato in poi, ma a campionato finito, per la Reggina come per tutti gli altri.

E che cosa queste scelte porteranno in dote, proprio per le uscite pubbliche contrastanti tra i diretti interessati, resta un mistero. E di visioni differenti si parla anche quando entrano in gioco le questioni societarie. Sì, perché le voci su investitori disposti a discutere col club amaranto si amplificano, si moltiplicano. Ormai sono note da settimane, ma continuano a “cozzare” con quanto affermato più volte dal Presidente Gallo: “nessuno si è presentato per chiedermi di acquisire la Reggina”. Lo ha detto in conferenza, lo ha ribadito nell’intervista di qualche giorno fa al settimanale Forza Reggina. E questo dopo le voci ricorrenti delle scorse settimane, che ora sono tornate alla ribalta. Prima Gazzetta del Sud, che per mano del collega Vincenzo Ielacqua riferisce di un gruppo di giovani imprenditori locali interessati ad avere un incontro, che però non avrebbe avuto esito per via della netta volontà di Gallo di proseguire il suo percorso. Poi il giornalista Lorenzo Vitto, che sulle pagine di TuttoReggina rivela di una visita di cortesia dopo Brescia, negli uffici romani del patron amaranto, da parte di un un noto studio legale capitolino che farebbe da portavoce a un fondo internazionale interessato “ad acquistare le azioni, saldare i debiti e pianificare la nuova stagione”.

Dunque, ancora voci e indiscrezioni relative a possibili incontri, declinati, mentre per Gallo non c’è nessuno interessato. Chi ha ragione? E’ quanto si prova a domandare anche Alfredo Pedullà, che dopo le esternazioni a Reggina Tv della scorsa settimana, nelle pagine del suo giornale ha dato spazio ad un’ampia riflessione sul momento attuale. “La Reggina non ha avuto il budget necessario per sognare troppo, con le idee ha sostenuto il progetto. Gli obiettivi erano diversi, ma non bastava strombazzare ai quattro venti il desiderio di andare in Serie A come ha fatto il responsabile del club (sbagliando). Adesso serve che ci siano programmi ambiziosi, un budget di livello e chiarezza verso la gente. Abbiamo provato a dirlo nel corso di un collegamento radiofonico: il discorso non è piaciuto, abbiamo preferito defilarci. Non ci interessa essere silenziati, quindi preferiamo essere considerati scomodi ma liberi”, ha sottolineato l’esperto di mercato, facendo intendere come non interverrà più ai canali tv del club (era ospite telefonico ogni mercoledì).

“E siccome – prosegue – Reggio Calabria è casa nostra, vorremmo anche che la chiarezza regnasse sovrana. Non ci è piaciuta la storia della penalizzazione. Qui non si tratta di essere scomodi, ma di non prendere in giro la gente. Gallo sia chiaro, diretto e sincero: la Reggina ha una storia, un blasone e tante altre cose che per elencarle non basterebbero due ore. E la storia non può essere calpestata. Non è giusto dire “facciamo una squadra di giovani” quando ci sono pendenze da mettere a posto. La Reggina è una cosa seria, sacra, non un passatempo. Gallo va ringraziato per quanto fatto, ma se non ci fossero le condizioni per proseguire meglio un’uscita di sicurezza che un’avventura”.

E da qui, la domanda fatidica che si ricollega al discorso sulle dichiarazioni contrastanti: “siamo sicuri – si chiede Pedullà – che nessuno sia interessato alla Reggina? Siamo sicuri che Gallo possa garantire l’ordinaria amministrazione? Siamo sicuri che si possa sognare in grande? Reggio Calabria non vuole vivacchiare. Sono normali interrogativi, non dobbiamo noi risposte. Esattamente come eventuali cordate interessate vanno ascoltate, senza scivolare dalla solita uscita secondaria. Per un motivo molto semplice, bastano le solite sei parole: chiarezza e rispetto per la storia amaranto”.