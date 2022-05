Settimana all’insegna della golosità, Cesare e Babbi lanciano la “pistacchio week”

24 Maggio 2022 15:42

Cesare e Babbi propongono la settimana del pistacchio: ben sei declinazioni di questo frutto unico

La famosa gelateria di Reggio Calabria, Cesare, propone la settimana del Pistacchio: un’esperienza di gusto e di festa che vedrà nella vetrina del chiosco ben sei declinazioni di questo frutto unico, partendo da pistacchi colti a mano e selezionati meticolosamente e lavorati con estrema cura ed artigianalità per rispettare la tradizione tipica di Gelato Cesare. L’iniziativa lanciata da Babbi, azienda storica di gelateria, che produce coni e wafers specializzata da diversi anni nella lavorazione del pistacchio di qualità, attraversa tutta la penisola e chiaramente non poteva non arrivare da Cesare. Ancora una volta quindi sarà una settimana all’insegna della golosità. A partire da oggi quindi nel banco gelati di Davide Destefano faranno capolino i seguenti gusti: