Ucraina, Cavusoglu: “niente blocco navale russo. Le navi cerealicole fermate dalle mine ucraine”

31 Maggio 2022 18:56

Secondo il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, non esisterebbe alcun blocco russo nei porti ucraini: le navi cerealicole sarebbero ostacolate dalle mine piazzate dagli stessi ucraini

Una guerra dai risvolti alimentari. Il conflitto in Ucraina rischia di provocare un’importante crisi alimentare a causa delle riduzioni delle esportazioni di grano nei paesi che si rifornivano principalmente da Kiev. La colpa è stata data alla Russia che starebbe ostacolando l’esportazione della materia prima con un presunto blocco navale. Blocco che, secondo quanto dichiarato dal ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, non esisterebbe. “L’uscita delle navi cerealicole dai porti ucraini è ostacolata dalle mine ucraine, non c’è alcun blocco russo – ha dichiarato il ministro – Attualmente siamo alla ricerca di un meccanismo per risolvere il problema“. L’omologo russo, Sergey Lavrov, ha commentato la vicenda aggiungendo: “se Kiev risolve il problema dello sminamento dei porti, la Marina russa garantirà il passaggio senza ostacoli delle navi con grano nel Mediterraneo“.