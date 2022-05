Caulonia, perla sulla jonica reggina: Bandiera Blu e pista ciclopedonale per un’estate da protagonista

10 Maggio 2022 12:27

I Comuni Caulonia, Roccella Jonica e Marina di Gioiosa saranno presto collegati tra loro da una pista ciclopedonale che unirà tra loro i waterfront dei tre borghi

Caulonia conquista la Bandiera Blu e diventa, insieme a Roccella Jonica e Siderno, la località protagonista dell’estate 2022 in provincia di Reggio Calabria. Dall’assoluta validità delle acque di balneazione, passando per aree verdi, servizi in spiaggia e certificazione ambientale di attività istituzionali e strutture turistiche, sono questi i dettagli che grazie al riconoscimento nazionale porteranno la cittadina sicuramente al centro della stagione turistica che sta per arrivare. E questo non è tutto, infatti l’amministrazione Comunale ha annunciato la creazione di un importante collegamento: Caulonia, Roccella Jonica e Marina di Gioiosa saranno presto collegate tra loro da una pista ciclopedonale che unirà tra loro i lungomari dei tre borghi.

Grazie all’intervento di 6 milioni di euro finanziato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria nell’ambito delle risorse del PNRR, i waterfront cittadini saranno riqualificati dando centralità ad una direttrice lineare rappresentata da un collegamento ciclabile che sarà realizzato dalla Regione Calabria (Ciclovia della Magna Grecia) attorno alla quale potranno svilupparsi interventi di rigenerazione e di urbanizzazione da attuarsi secondo i paradigmi dello sviluppo urbano sostenibile.

“L’intervento proposto mira ad una rifunzionalizzazione competitiva delle tre cittadine promuovendo il potenziamento della loro vocazione turistica legata alla fruizione sostenibile delle spiagge. A questo obiettivo si aggiunge quello di potenziare e diversificare i servizi, rafforzare il tessuto economico e migliorare ulteriormente la complessiva qualità urbana. In quest’ottica i waterfront devono essere intesi come punti di partenza verso l’interno dove trovano posto itinerari narrativi unici nel paesaggio e sistemi innovativi di accoglienza per una nuova offerta turistica”, ha dichiarato Caterina Belcastro, Sindaco di Caulonia.

Secondo Geppo Femia, Sindaco di Marina di Gioiosa, “si è trattato di una bellissima esperienza di cooperazione tra comunità tra loro fisicamente vicine che, abbandonando un’ottica meramente interna, hanno deciso di dare omogeneità funzionale agli interventi programmati nella consapevolezza che così operando si avrà un effetto moltiplicatore degli impatti degli interventi sullo sviluppo dei nostri territori e delle nostre comunità”.

“Un’esperienza che va oltre la semplice collaborazione tra livelli politici delle amministrazioni interessate -. ha aggiunto Vittorio Zito, Sindaco di Roccella Jonica – e assume il paradigma della collaborazione istituzionale tra le articolazioni organizzative delle amministrazioni stesse. E’ per questo che, a presidio della governance unitaria del progetto, i tre Comuni costituiranno una Unità Tecnica Intercomunale, composta dai Sindaci e dagli uffici tecnici, con lo scopo di coordinare ed omogeneizzare, gli interventi di progettazione delle opere e delle infrastrutture da programmare, nella consapevolezza delle grandi sfide il PNRR lancia alla capacità realizzativa dei nostri Enti”.