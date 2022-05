Catanzaro: Villani sarà coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia

21 Maggio 2022 09:49

Le congratulazioni del consigliere regionale Antonio Montuoro

“La nomina di Benedetta Villani a coordinatore cittadino di Catanzaro di Fratelli d’Italia rappresenta il giusto riconoscimento al valore della militanza, al merito, alla passione oltre che alla coerenza. Qualità che la neo coordinatrice cittadina, alla quale auguro buon lavoro, incarna da sempre con autenticità e determinazione”. E’ quanto afferma il consigliere regionale di Fdi, Antonio Montuoro, si congratula con Benedetta Villani per la nomina a coordinatore cittadino di Catanzaro del partito guidato da Giorgia Meloni.

“Benedetta è cresciuta nel Partito che senza mai perdere di aderenza con i propri ideali e la propria storia è diventato Fratelli d’Italia – afferma ancora – . Lo ha fatto sempre con grande generosità mettendo l’impegno e la coerenza davanti a scelte di carattere personali, l’ho ha fatto facendo passi indietro per consentire a FdI di andare avanti, contribuendo a far crescere un gruppo che ha portato risultati importanti, e che dimostra la propria compattezza anche in questo difficile momento della vita politica cittadina. Benedetta, oltre ad essere preparata, portando con sé il ricco bagaglio di un’importante esperienza politica, ha le qualità – prima tra tutte la capacità di ascolto – che la sosterranno nel garantire la sintesi e il raccordo territoriale di cui FdI ha bisogno per crescere ancora e guardare al futuro con rinnovato ottimismo”.