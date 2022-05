Catanzaro: sit-in di solidarietà al Procuratore Gratteri

10 Maggio 2022 11:09

Catanzaro: il sit-in si terrà venerdì 13 maggio nella piazza antistante la Procura

“La nostra ribellione, la sua scorta“. E’ lo slogan scelto dagli organizzatori del sit-in in programma venerdi’ 13 maggio, alle 11, nella piazza antistante la sede della Procura di Catanzaro per manifestare solidarieta’ al Procuratore Nicola Gratteri. L’iniziativa, promossa da un cartello di sigle sindacali e associazioni, fa seguito alla notizia di un progetto di attentato contro il magistrato emersa da una segnalazione proveniente dai servizi segreti di un Paese straniero che avrebbero intercettato una comunicazione in tal senso. L’informativa risale ad alcune settimane addietro ed era rimasta riservata solo agli ambienti investigativi. I soggetti intercettati e interessati al progetto criminale farebbero capo a famiglia di ‘ndrangheta piu’ direttamente danneggiate dalle indagini di Gratteri sia in Calabria, sia in Sudamerica e negli Stati Uniti.