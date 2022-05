Catanzaro, nulla di fatto nell’andata playoff: col Padova finisce 0-0. Si deciderà tutto in Veneto

25 Maggio 2022 21:05

In un Ceravolo infuocato, con oltre 10 mila presenti, finisce 0-0 l’andata di una delle semifinali playoff, quella tra Catanzaro e Padova

Oltre 10 mila tifosi presenti in un Ceravolo infuocato per il primo atto della semifinale playoff di Serie C tra Catanzaro e Padova, corazzata, al pari di quella giallorossa, dall’alto dei suoi 85 punti conquistati nel girone A, a soli 5 dal Sudtirol capolista. La compagine veneta che pure un Ceravolo ce l’ha, quel Fabio nato a Locri e cresciuto alla Reggina che questa sera è tornato nella sua Calabria. Ma l’andata finisce 0-0. Tensione, buona intensità e l’esordio del Var in terza serie, utile in occasione del gol di Valentini, annullato proprio dopo consulto della tecnologia. Appuntamento adesso domenica, per la gara di ritorno in Veneto. Si ricorda che, dalle semifinali in poi, la classifica non conta più. In caso di parità nelle due sfide, supplementari ed eventuali rigori.