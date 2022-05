Catanzaro, Letta loda Fiorita: “rilancerà la città, Donato è altro ormai”

23 Maggio 2022 22:54

Catanzaro, Letta loda Fiorita: “rilancerà la città, il Partito Democratico è compatto”

Visita in Calabria per Enrico Letta. Il segretario nazionale del Partito Democratico, in vista delle imminenti elezioni comunali, si è recato a Catanzaro, al fianco del candidato sindaco del Centro/Sinistra, Nicola Fiorita: “sono insieme all’uomo che darà a Catanzaro la dignità di città chiave. Intanto, però, ho avuto un proficuo scambio con le parti sociali per capire le loro esigenze. Intendo, infatti, portare le esigenze della Calabria e del capoluogo sui tavoli nazionali e quindi chi meglio dei corpi intermedi può fornirmi un quadro chiaro della situazione”. “Nessuna spaccatura nel Pd- rimarca Letta – perché il partito è uno. Donato invece ha fatto le sue scelte. Ma adesso non sta più con noi e quanto farà, non ci riguarda”. Letta parla anche di Salvini e del Governo Draghi: “il leader del Carroccio sta facendo più opposizione al Governo Draghi rispetto a chi costituisce davvero la minoranza in Parlamento. Si sta dunque assumendo una grossa responsabilità. Mi riferisco a un’ipotetica caduta dell’Esecutivo stesso”, evidenza l’ex premier.