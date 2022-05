Catanzaro, Giorgia Meloni lancia Wanda Ferro: “è la persona giusta per rilanciare la città, basta beghe nel Centro/Destra”

24 Maggio 2022 22:39

Catanzaro, Giorgia Meloni lancia Wanda Ferro: “la conoscono tutti ed è una persona che non ha padroni”

Il Centro/Destra non vive un momento di grande unità: a Catanzaro, così come in altre parti d’Italia, è spaccata in vari rivoli. Nella giornata di oggi la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, si è recata in Calabria a sostegno di Wanda Ferro, candidata sindaco in alternativa rispetto a Forza Italia e Lega: “abbiamo cercato di stringere un’intesa con gli altri partiti del nostro campo ma non sono arrivate risposte credibili. Al nostro appello ha risposto positivamente solo Coraggio Italia, qui peraltro presente con il sindaco uscente Sergio Abramo. Vorrei meno beghe nel Centro/Destra”.

“Wanda Ferro a Catanzaro la conoscono come donna, come amministratrice – sottolinea Meloni- come persona legata a questa terra e per questo può dare una risposta alla città. Una persona che non ha padroni – rimarca – che non ha amici degli amici da accontentare e, io credo, che sia quello che serve in una città come questa. Confido che in una terra di uomini e donne libere si voglia lottare per difendere la libertà”.