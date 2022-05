Catanzaro: furiosa rissa a piazza Dogana, 3 arresti

25 Maggio 2022 15:00

Catanzaro: tutti e tre venivano tratti in arresto per il reato di rissa, lesioni e danneggiamento aggravato a disposizione dell’Autorità giudiziaria

Nella tarda serata del 24 maggio i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Catanzaro intervenivano in piazza Dogana sita in Catanzaro Lido poiché era stata segnalata una rissa. I militari riuscivano a bloccare e identificare i tre soggetti autori della rissa e li traevano in arresto. Sul posto interveniva anche una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Catanzaro in ausilio. Due dei tre soggetti coinvolti nella rissa rifiutavano le cure mediche presso il pronto soccorso mentre uno veniva dimesso con una prognosi di giorni 15 per trauma massiccio facciale con ferita lacero contusa e contusioni multiple. Uno dei tre con un calcio danneggiava l’autovettura di servizio della Squadra Volanti della Polizia di Stato e un altro danneggiava un veicolo in sosta con un cartello stradale. Tutti e tre venivano tratti in arresto per il reato di rissa, lesioni e danneggiamento aggravato a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.