Morte Bergamini, sentiti testimoni: “contraddizioni su ispezione cadavere”, la deposizione dell’ex procuratore Abbate

26 Maggio 2022 22:07

L’esito dell’udienza odierna, in Corte d’Assise a Cosenza, per il processo sulla morte dell’ex calciatore del Cosenza, Denis Bergamini, morto il 18 novembre del 1989 a Roseto Capo Spulico lungo la statale 106 Jonica, potrebbe essere decisiva ai fini del caso

Nuova udienza in Corte d’Assise a Cosenza del processo sulla morte dell’ex calciatore Denis Bergamini, avvenuta il 18 novembre del 1989 a Roseto Capo Spulico, lungo la Statale 106 ionica. Il decesso dello sportivo originario di Argenta (Ferrara), che all’epoca aveva 26 anni, fu attribuita in un primo tempo, anche sulla base della testimonianza resa dall’ex fidanzata che era insieme a lui, Isabella Internò, a suicidio. La giovane, infatti, riferì che Bergamini si fece travolgere volontariamente da un camion. Testimonianza avvalorata dal fatto che il corpo del calciatore fu trovato sotto il mezzo pesante. Dagli accertamenti effettuati successivamente dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta all’epoca da Eugenio Facciolla, è emerso che Bergamini, in realtà, sarebbe stato ucciso e l’omicidio sarebbe avvenuto in un posto diverso da quello in cui fu trovato il suo cadavere. Quella del suicidio, dunque, sarebbe stata una messinscena. Tanto che Isabella Internò è stata rinviata a giudizio con l’accusa di omicidio volontario.

Oggi nel processo hanno deposto Michele De Marco, che quando Bergamini morì era in servizio nella guardia medica del posto e che accorse sul posto per verificare il decesso del calciatore ed effettuò l’ispezione cadaverica; Antonio Raimondi, medico all’epoca in servizio nel pronto soccorso dell’ospedale di Trebisacce, ed il maresciallo dei carabinieri Nicola Carbone, che comandava la caserma di Trebisacce. De Marco, che nel referto stilato all’epoca parlò di “morte sopraggiunta per sfondamento toracico”, ha detto di avere toccato la carotide per constatare il battito e di avere controllato le pupille. Raimondi, da parte sua, ha detto di non avere mai eseguito l’autopsia sul corpo di Bergamini malgrado sia presente agli atti un verbale di esame autoptico in cui si parla di “arresto cardiorespiratorio e di sfondamento dell’addome e della zona pelvica”. Il maresciallo Carbone ha riferito di non ricordare chi effettuò l’ispezione esterna del cadavere di Bergamini. A questo punto, il presidente della Corte d’assise di Cosenza, allo scopo di chiarire i fatti, ha disposto la deposizione in via d’urgenza dell’allora Procuratore della Repubblica di Castrovillari, Ottavio Abbate, che si è svolta poco dopo.

Caso Bergamini, ex Procuratore: “verbale ispezione non è falso”

“Non è falso il verbale dell’ispezione esterna che fu effettuata sul cadavere di Donato “Denis” Bergamini”. Lo ha sostenuto Ottavio Abbate, che all’epoca della morte di Bergamini era il Procuratore della Repubblica di Castrovillari, deponendo nel processo in corso in Corte d’assise a Cosenza a carico dell’ex fidanzata di Bergamini, Isabella Internò, imputata di “omicidio volontario”. Abbate era stato convocato in via d’urgenza come teste dal presidente del collegio giudicante, Paola Lucente, dopo che erano emerse “alcune contraddizioni riguardo l’ispezione sul corpo senza vita di Bergamini dalle deposizioni di due medici che sono stati sentiti oggi”.

L’ex Procuratore ha detto di non sapersi spiegare perché uno dei due medici che sono stati sentiti neghi che ci stata l’ispezione cadaverica e perché sul relativo verbale non ci sia la firma dello stesso sanitario. “Ciò che posso dire – ha detto Abbate – è che l’attività ispettiva è stata regolarmente eseguita”. Abbate ha aggiunto che all’epoca aveva maturato il convincimento che Bergamini si fosse suicidato anche sulla base delle testimonianze rese da Isabella Internò e dal conducente del camion, sotto il quale fu trovato il corpo dell’ex calciatore del Cosenza.