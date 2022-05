Caro carburanti, rialzo sulla benzina

17 Maggio 2022 09:10

Ancora un movimento al rialzo questa mattina sui prezzi consigliati dei carburanti

Ancora un movimento al rialzo questa mattina sui prezzi consigliati dei carburanti, in particolare per quanto riguarda la benzina, tornata ormai più cara del gasolio dopo circa un mese di inversione. Poco mosse le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, che ancora non hanno recepito gli ultimi rialzi sulla benzina. Quotazioni internazionali in aumento per la verde e in calo per il diesel. Brent in rialzo a 114 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,836 euro/litro (invariato, compagnie 1,839, pompe bianche 1,827), diesel a 1,830 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,835, pompe bianche 1,820). Benzina servito a 1,966 euro/litro (+1, compagnie 2,008, pompe bianche 1,884), diesel a 1,963 euro/litro (invariato, compagnie 2,007, pompe bianche 1,877). Gpl servito a 0,838 euro/litro (-1, compagnie 0,845, pompe bianche 0,831), metano servito a 1,872 euro/kg (invariato, compagnie 1,934, pompe bianche 1,823), Gnl 2,115 euro/kg (invariato, compagnie 2,161 euro/kg, pompe bianche 2,077 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,904 euro/litro (servito 2,126), gasolio self service 1,906 euro/litro (servito 2,137), Gpl 0,921 euro/litro, metano 2,264 euro/kg, Gnl 2,092 euro/kg.