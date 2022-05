Caro carburante: salgono ancora i prezzi di benzina e gasolio

9 Maggio 2022 09:31

La media nazionale dei prezzi praticati alla pompa della benzina in modalità self service è questa mattina intorno a 1,82 euro/litro, il diesel a 1,84

Salgono ancora le medie nazionali dei prezzi alla pompa di benzina e gasolio, sulla scia dei rialzi dei prezzi di listino della scorsa settimana. Ancora in calo invece Gpl e metano. La media nazionale dei prezzi praticati alla pompa della benzina in modalità self service è questa mattina intorno a 1,82 euro/litro, il diesel a 1,84. Quanto al metano, i prezzi continuano a scendere adeguandosi al taglio dell’accisa e dell’Iva in vigore da martedì scorso: la media nazionale scende sotto quota 1,9 euro/kg, con un calo di 28,5 centesimi rispetto a una settimana fa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,822 euro/litro (+4 millesimi, compagnie 1,825, pompe bianche 1,814), diesel a 1,842 euro/litro (+3, compagnie 1,846 pompe bianche 1,833). Benzina servito a 1,950 euro/litro (+1, compagnie 1,992, pompe bianche 1,868), diesel a 1,970 euro/litro (invariato, compagnie 2,012, pompe bianche 1,886). Gpl servito a 0,846 euro/litro (-3, compagnie 0,851 pompe bianche 0,842), metano servito a 1,893 euro/kg (-24, compagnie 1,960, pompe bianche 1,840), Gnl 2,176 euro/kg (-69, compagnie 2,222 euro/kg, pompe bianche 2,137 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,887 euro/litro (servito 2,107), gasolio self service 1,909 euro/litro (servito 2,135), Gpl 0,925 euro/litro, metano 2,268 euro/kg, Gnl 2,099 euro/kg.