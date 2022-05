Carlo Messina: “se blocchiamo il gas dalla Russia, la recessione è certa”

16 Maggio 2022 15:39

Le parole dell’ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in occasione dell’inaugurazione delle Gallerie d’Italia di Torino

“Interrompere il rubinetto del gas significa andare verso una recessione certa, perdita di posti di lavoro significativi perché è chiaro che si interrompe la produzione industriale e quindi non si può chiedere a un’azienda che interrompe la produzione di mantenere le persone e per un paese con un bilancio pubblico come il nostro non si può anche immaginare che si metta debito pubblico a sostegno di quello che sta accadendo oltre a quello che può essere fatto nella condizione attuale. Se noi entriamo in uno scenario di quel tipo è certo che muoviamo ci verso la recessione“. Così l’ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in occasione dell’inaugurazione delle Gallerie d’Italia di Torino.