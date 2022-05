Carfagna: “Ponte sullo Stretto? Lo faremo l’anno prossimo”

22 Maggio 2022 12:26

“Il centrodestra tornerà al governo con la cultura del sì e realizzerà l’opera”, promette il ministro per il Sud e la Coesione territoriale

Il Ponte sullo Stretto “lo faremo l’anno prossimo, quando il centrodestra tornerà al governo con la cultura del sì”. Lo ha dichiarato il ministro per il Sud, Mara Carfagna, secondo quanto riporta l’agenzia Nova. L’importante opera infrastrutturale tra Messina e Reggio Calabria è stata esclusa dal Pnrr, il Governo Draghi ha preferito stanziare altri 50 milioni di euro per degli studi di fattibilità di cui ancora si attende l’esito. Questa mossa è stata definita da molti esperti una “perdita di tempo” per non prendere una decisione definitiva. All’interno del Parlamento esiste però un intergruppo che sta premendo per la realizzazione, e al suo interno ci sono molti deputati e senatori del Centrodestra. Ma non solo. Si sono detti favorevoli anche esponenti di Pd e Italia Viva, mentre restano per il fronte del “No” prettamente i partiti Leu, Movimento 5 Stelle e i Verdi.