Cardeto: Giuseppe Megale nuovo commissario Udc

28 Maggio 2022 12:53

La soddisfazione di Paolo Ferrara: “la scelta di affidare a Megale la responsabilità politica per rilanciare la propria comunità è stata condivisa ieri a Roma con Lorenzo Cesa con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le meravigliose risorse del territorio”

Il Commissario provinciale Paolo Ferrara, appena rientrato dal vertice romano col Segretario nazionale Lorenzo Cesa continua a individuare nel suo percorso di rigenerazione nuovi dirigenti a rappresentare l’UDC in provincia di Reggio Calabria. Dopo la nomina a Taurianova di Salvatore Leva, a Rizziconi di Fabio Pelle, è la volta di Cardeto dove ritorna, dopo anni di assenza, lo scudocrociato con il suo nuovo Commissario cittadino: Giuseppe Megale, dirigente sportivo e dipendente presso Procura della Repubblica di Palmi, da sempre attento alle problematiche socio-culturali del territorio.

La scelta di affidare a Giuseppe la responsabilità politica “con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le meravigliose risorse del territorio”, è stata condivisa con il Segretario Lorenzo Cesa per rilanciare sinergicamente in ogni territorio della provincia di Reggio Calabria il partito, rendendolo protagonista e sempre più determinante anche nei comuni adesso non interessati al voto. Entusiasta Giuseppe Megale: “ringrazio il Commissario provinciale Prof. Paolo Ferrara per il conferimento della nomina a rappresentare il partito a Cardeto. Con immensa gratitudine e grande responsabilità accetto questo incarico lusingato per la fiducia di chi ha deciso di credere nelle mie competenze. Lavoreremo in sinergia con tutti i dirigenti per costruire e rafforzare sul territorio il grande progetto di rigenerazione dell’UDC”.