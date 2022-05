Carburanti: continua a salire il prezzo della benzina

23 Maggio 2022 09:10

Carburanti: continuano a scendere i prezzi del gasolio, continuano a salire quelli della benzina

Continuano a scendere i prezzi del gasolio, continuano a salire quelli della benzina. La verde è vicina a 1,89 euro/litro in media nazionale in modalità self service, ben oltre i 2 euro/litro in servito. Diesel rispettivamente a 1,83 e 1,96 euro/litro. Quotazioni internazionali in forte rialzo. Brent a 110 dollari al barile.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP, Q8 e Tamoil hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. per IP registriamo anche un rialzo di un cent/litro sulla benzina

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,886 euro/litro (+6 millesimi, compagnie 1,889, pompe bianche 1,878), diesel a 1,826 euro/litro (-10, compagnie 1,831, pompe bianche 1,814). Benzina servito a 2,013 euro/litro (+6, compagnie 2,054, pompe bianche 1,933), diesel a 1,958 euro/litro (-14, compagnie 2,003, pompe bianche 1,871). Gpl servito a 0,835 euro/litro (-2, compagnie 0,842, pompe bianche 0,826), metano servito a 1,861 euro/kg (-10, compagnie 1,925, pompe bianche 1,810), Gnl 2,094 euro/kg (-2, compagnie 2,113 euro/kg, pompe bianche 2,078 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,949 euro/litro (servito 2,165), gasolio self service 1,908 euro/litro (servito 2,142), Gpl 0,920 euro/litro, metano 2,263 euro/kg, Gnl 2,092 euro/kg.