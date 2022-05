Campionati Studenteschi per la disciplina badminton: ottime prestazioni degli studenti del Convitto “Campanella” di Reggio Calabria

1 Maggio 2022 21:01

Campionati Studenteschi per la disciplina badminton al Liceo Scientifico Statale “A.Volta”: ottime prestazioni degli studenti del Convitto “Campanella” di Reggio Calabria

Il 29 aprile scorso al Liceo Scientifico Statale “A.Volta” di Reggio Calabria si sono svolte le fasi provinciali dei Campionati Studenteschi per la disciplina badminton, sport di origine anglosassone poco praticato nella nostra città ma che richiede oltre ad un buona preparazione atletica, grande intuito, velocità di reazione e gestione della tensione. Gli alunni della Scuola Secondaria di II grado del Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella”, guidati dalle prof.sse Calogero Maria Cristina e Ippolito Valentina, si sono distinti per spirito competitivo e rispetto delle regole e dell’avversario, gareggiando con ottime prestazioni sia per la categoria femminile che per quella maschile.