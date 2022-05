Campionati italiani di Danza Sportiva: l’ASD OLYMPUS di Sant’Eufemia d’Aspromonte di nuovo tra i migliori | FOTO

19 Maggio 2022 10:53

I giovani della provincia reggina tornano a farsi valere nelle dispute sportive nazionali. Si sono svolti dal 29 Aprile all’1 Maggio alla Fiera di Massa Carrara i Campionati Italiani 2022 di categoria della FIDS _ Federazione Italiana Danza Sportiva. Ora che la pandemia sta finalmente diventando un lontano ricordo, rimettersi in gioco per i giovanissimi diventa una sfida nella sfida. Decine di giovani atleti si sono fronteggiati dando il meglio di sé e la Calabria ne è uscita a testa alta.

Alla competizione hanno preso parte anche gli atleti dell’ASD OLYMPUS, con sede in Sant’Eufemia d’Aspromonte i cui Tecnici responsabili sono i Maestri Carbone Saverio e Federica Scappatura, in collaborazione con il Maestro Giuseppe Modafferi, da sempre impegnati sul territorio per dare ai propri iscritti delle solide basi da cui partire per arrivare lontano, proprio come è accaduto a Massa Carrara.

Nella fattispecie, dei giovani dell’ASD OLYMPUS si sono distinti:

• Cavicchini Francesco & Pinneri Melita, nella categoria 14/15 anni classe B1, Combinata Standard e Latini, portando a casa una medaglia di bronzo ed una 7^ posizione in finale Danze Standard.

• Luppino Antonio & Violi Suamy Lourdes, nella categoria 16/18 anni classe B2 Combinata Standard e Latini, portando anch’essi a casa una medaglia di bronzo;

• Mattia Luppino & Benedetta Leonello, nella 12/13 classe B2, Combinata Standard e Latini, medaglia di bronzo ed una 5^ posizione in finale per le Danze Standard.

•Andrea Leonello & Cavicchini Nicole, 6^ posizione in finale Combinata Standard e Latini.

Nonostante le grandi difficoltà che lo sport ha vissuto in questi anni particolari, gli atleti dell’ASD OLYMPUS sono riusciti, con grande tenacia, a portare a casa importanti titoli e grandi traguardi che sembravano ormai un miraggio. Eppure, dotandosi di tanta forza di volontà, ce l’hanno fatta a testa alta e con ottimi risultati.

“Il ringraziamento dei Tecnici dell’Asd va, in particolare, ai genitori dei piccoli, grandi atleti che, con non pochi sacrifici, si sono affidati totalmente all’esperienza dei maestri rendendo possibile la realizzazione di questo sogno chiamato “Danza””, si legge in una nota.

E dalla Redazione di StrettoWeb i complimenti vanno ai giovanissimi che sono riusciti a portare a casa dei risultati degni di un grande e costante impegno, superando tutte le difficoltà dovute ai lockdown, alla pandemia e ai disagi causati da due anni di restrizioni.