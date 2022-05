Camera di commercio di Reggio Calabria: webinar di presentazione del Bando MISE “Investimenti Sostenibili 4.0”

10 Maggio 2022 14:05

Reggio Calabria, giovedì 12 maggio alle ore 10.30 sarà presentato il Bando “Investimenti Sostenibili 4.0″

Con un evento su scala nazionale, organizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale Incentivi alle Imprese in collaborazione con l’Azienda speciale In.Form.A. della Camera di commercio Reggio Calabria, giovedì 12 maggio alle ore 10.30 sarà presentato il Bando “Investimenti Sostenibili 4.0″. Si tratta della misura che finanzia – fino al 60% a fondo perduto – programmi per la realizzazione di investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili, volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle aziende, al fine di superare la contrazione indotta dalla crisi pandemica e orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile. Le domande potranno essere presentate a partire dal 18 maggio 2022.

L’evento di presentazione si svolgerà in modalità webinar. La partecipazione è gratuita, previa registrazione al link: https://tinyurl.com/3x4453sx.

PROGRAMMA

Saluti istituzionali

Antonino Tramontana

Presidente Camera di Commercio Reggio Calabria

Giuseppe Bronzino

Direttore Generale per gli Incentivi alle Imprese – MiSE

Modera

Natalia Iadarola

Invitalia SpA

Intervengono

Alessandra De Angelis

DGIAI – MiSE

Valentina Iannucci

Invitalia SpA

Sessione di domande e risposte