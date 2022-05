Meteo: le temperature massime di oggi, picchi di +32°C in Calabria e Sicilia

21 Maggio 2022 20:56

Meteo: ecco le temperature massime registrate sabato 21 maggio in alcune località italiane, picchi di +32°C in Calabria e Sicilia

E’ stato un sabato di fine maggio particolarmente caldo in tutta Italia in special modo al Nord dove si sono registrate le temperature più alte con picchi di +35°C a Moncalieri. In Calabria e Sicilia, invece, abbiamo avuto punte massime di +32°C.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, sabato 21 maggio 2022, in alcune località italiane: